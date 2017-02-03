31 января в протоколе Минэкономики заявило, что в резерве универсального обслуживания нет денег на финансирование ГИС «Интернет», сообщает «Коммерсантъ». По словам в документе, финансирование проекта за счет резерва (фонда, куда все операторы России вносят по 1,2% от своего дохода от услуг связи) противоречит сущности и целям ее средств, источник является дефицитным.

Создание Государственной информационной системы «Интернет» предусмотрено в поправках к закону «О связи», которые были разработаны Минкомсвязью. Минэкономики считает, что эти поправки создадут «дополнительную существенную финансовую нагрузку на участников рынка». По информации в документе, обязать операторов связи руководствоваться сведениями из ГИС «Интернет» возможно только в случае чрезвычайных ситуаций на сетях связи.

В МТС согласны, пишет «Ъ», что ГИС должна финансироваться из бюджета, а не за счет операторов связи. Представитель Минэкономики Елена Лашкина отмечает, что вопрос источников финансирования ГИС должен быть определен правительством РФ.