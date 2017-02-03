Проект распоряжения, назначающего дочку «Ростеха» «РТ — проектные технологии» единственным исполнителем по контракту на эксплуатацию Единой информационной системы госзакупок (ЕИС), направлен в правительство. Старая версия ЕИС оказалась не готова к вступившим в силу 1 января 2017 года поправкам к закону о контрактной системе. Они, в частности, предусматривают усиление контроля казначейства за планами закупок госзаказчиков. В начале недели Федеральное казначейство, которое отвечает за эксплуатацию ЕИС, публично извинилось перед заказчиками за массовые сбои при размещении заявок на закупки.