Medium объявил о скором появлении платной подписки после отказа от рекламы месяц назад


Глава и основатель блог-платформы Medium Эван Уильямс объявил, что они запустят некий платный сервис по подписке, «который улучшит пользовательский опыт обычной версии». По его словам запуск состоится в этом квартале. Месяц назад блог-платформа объявила, что откажется от рекламы и будет думать над новой бизнес-моделью.

Переедет ли русская блогосфера из ЖЖ в Medium?

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