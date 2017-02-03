Глава и основатель блог-платформы Medium Эван Уильямс объявил, что они запустят некий платный сервис по подписке, «который улучшит пользовательский опыт обычной версии». По его словам запуск состоится в этом квартале. Месяц назад блог-платформа объявила, что откажется от рекламы и будет думать над новой бизнес-моделью.