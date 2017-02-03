В Facebook обновился поиск фотографий по описанию с помощью технологии искусственного интеллекта. Теперь в соцсети можно искать изображения через любые ключевые слова, а не только по подписям и тегам. Функция стала доступна для всех пользователей, ранее сервис предназначался только для слабовидящих. Обновление действует для мобильной и десктопной версий Facebook в США, о запуске функции в других странах неизвестно.