Компания Snap, владеющая сервисом Snapchat, подала к Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы на проведение IPO на площадке NASDAQ. Snap планирует привлечь $3 млрд, однако организаторы размещения, как сообщают источники Investors.com, планируют увеличить цену размещения до $4 млрд. Это дает оценку бизнеса Snap в целом в $25 млрд. Технологические компании обычно стараются сохранить контроль основателей при проведении IPO, как, например, это сделал Facebook, однако Snap пошла дальше и выставляет на биржу только неголосующие акции. Как пишет сама компания в проспекте эмиссии, это первый подобный случай в истории американского фондового рынка. Редакция «Роем!» изучила, что еще компания решила рассказать инвесторам.

У Snap 158 млн пользователей в день , они размещают 2,5 млрд мультимедийных сообщений ( снэпов) в день;

они размещают 2,5 млрд мультимедийных сообщений снэпов) в день; Средний пользователь проводит в сервисе 25 — 30 минут в день;

Компания терпит убытки , в 2016 году ее убыток составил $515 млн , в 2015 — $373 млн;

в 2016 году ее убыток составил $515 млн в 2015 — $373 млн; Выручка в 2016 году составила $404,4 млн , в 2015 году — $58,6 млн;

в 2015 году — $58,6 млн; Единственным источником доходов компании является реклама;

Убыток от операций в 2016 году — $520,3 млн , в 2015 — $381,7 млн;

в 2015 — $381,7 млн; Квартальный ARPU составляет $1,05;

Число сотрудников компании — 1 859;

Snap официально раскрыла сумму , за которую купила в апреле 2015 года стартап украинского предпринимателя Виктора Шабурова Looksery. Snap заплатила за него $79,4 млн при сделке и $71,2 млн деньгами и акциями в виде опционов сотрудникам при достижении целевых показателей;

за которую купила в апреле 2015 года стартап украинского предпринимателя Виктора Шабурова Looksery. Snap заплатила за него $79,4 млн при сделке и $71,2 млн деньгами и акциями в виде опционов сотрудникам при достижении целевых показателей; Snap использует хостинг Google Cloud для хранения всех своих данных и заключила контракт , согласно которому обещала в ближайшие 5 лет потратить $2 млрд , а оплату серверных мощностей , покупку услуг и решений и проч;