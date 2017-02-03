В январе 2016 года Сергеем Собяниным было подписано постановление о необходимости передавать данные такси-сервисов (информацию о местоположении автомобилей, номер разрешения на перевозку пассажиров и номер государственного регистрационного знака такси) в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (РНИС). Однако чиновники до сих пор не договорились с некоторыми онлайн-службами.

Согласно документу, порядок и сроки процесса должны определяться регламентом. 31 января 2017 года департамент транспорта Москвы направил проект регламента такси-сервисам, пишут «Ведомости».

По предложениям департамента, такси-сервисы будут обязаны передавать данные от бортового оборудования такси не реже 1 раза в 20 секунд, сообщать дату и время с точностью до миллисекунд, а также широту, долготу, скорость и путевой угол. Службы, пишет издание, остались недовольны пунктом, о том, что данные «могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации». Как рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из сервисов, с помощью этой информации можно будет следить за финансовыми показателями компаний, что нарушает коммерческую тайну. Одна служба заказа такси уже отправила замечания департаменту транспорта.

Представитель департамента сообщил, что доступ к данным получит только оператор системы (ГКУ «ЦОДД»), а информация будет использоваться только для городского планирования и аналитики. Он также отметил, что это «еще один механизм защиты пассажиров в нестандартных ситуациях».

Регламент будет утвержден в середине этого месяца. Соглашения о передаче данных с некоторыми сервисами уже подписаны, но полную информацию никто из них пока не предоставляет.