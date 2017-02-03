Закон об интернет-аптеках примут не в первом квартале 2017 года, как ожидалось, а осенью – Минздрав не сможет подготовить проект раньше октября. «Очевидно, что принятие закона задерживается не столько из-за юридических, сколько из-за технических сложностей, ведь интернет-тематика всегда вызывала головную боль у наших законодателей. Вряд ли можно говорить о том, что задержку принятия закона лоббируют «пираты», незаконно торгующие лекарствами онлайн, однако такая ситуация им, безусловно, на руку», - прокомментировал юрист, эксперт по фармацевтическому рынку Евгений Зайцев.