Facebook добавил в мобильное приложение опцию Discover People, которая позволяет искать незнакомых людей по городу нахождения, месту работы, интересам и другим параметрам. Пока эта функция доступна только в мобильной версии для iOS и Android в Новой Зеландии и Австралии. Facebook предлагает пользователю добавить в информацию о себе данные о местах, которые он собирается посетить и другую информацию. После этого другим пользователям, которые тоже заполнили соответствующую форму предлагаются подходящие им по мнению соцсети варианты — например люди, собравшиеся на ту же самую выставку.

До 2012 года в Facebook можно было искать пользователей по городу проживания, месту работы, учебы и даже интересам, но потом эту возможность убрали и оставили только предложения добавить в друзья тех, кого добавили уже существующие контакты пользователя. Также осталась опция поиска по имени и фамилии. По официальной версии, это было сделано чтобы упростить пользовательский интерфейс. Сейчас Facebook старается сделать поиск людей в соцсети максимально безопасным с точки зрения частной жизни клиентов компании — через Discover People можно найти только ту информацию, которую пользователь сам добровольно выложил на всеобщее обозрение.

Facebook уже сталкивалась с тем, что расширение возможностей контактировать с новыми людьми приводит к резкому росту спама. Например в декабре 2016 года компании пришлось запретить указывать точное местонахождение пользователя в сервисе «Друзья рядом» из-за того, что большое число компаний начало использовать эту опцию для того, чтобы рекламировать свои услуги. С другой стороны, резкий рост популярности сервисов знакомств, использующих возможность определения местоположения абонента, например Tinder, вынуждает Facebook задумываться, что компания может предложить своим пользователям в качестве альтернативы.