Вы скажете — по знакомству, а я скажу — даже если и по знакомству, то знакомство было у многих, а сделали только они. Впрочем в биографиях основателей с первого взгляда мохнатая лапа не видна.

#стартапдня payfone договорился с американскими сотовыми операторами о доступе к персональным данным их абонентов и, упаковав их в сервисы связанные с безопасностью, перепродает дальше. Если я и сгустил краски, то совсем чуть-чуть.

Например, регистрируется в вашей системе новый пользователь. Вводит телефон, имя, фамилию, всё как обычно. А вы вместо того, чтобы просто поверить на слово, передаете данные payfone, чтобы он сверил их с операторскими базами: не куплен ли этот prepaid вчера, а если это контракт, то совпадает ли имя, а если не совпадает, то может ли это быть близкий родственник… В итоге получается какой-то скоринг и ответ — стоит ли в эту анкету верить.

Или, другой пример на другие данные: ваш старый пользователь заходит с нового устройства в личный кабинет. Пароль правильный, но кабинет важный, пускать пользователя просто так стрёмно, раньше вы смс-ку с кодом отправляли. А теперь через payfone вы спрашиваете оператора — а ip-шник-то правильный? Действительно это Bob сейчас через 222.222.222.222 сидит? И если не Bob, то можно и смс-ку послать, а если Bob, то пользователя не мучить.

Звучит, конечно, дико неприватно, но операторы на это согласились, сервис работает. Оправдываются они, видимо, тем, что ничего нового не сообщают: если пользователь тот, за кого себя выдает, то он и так всё о себе рассказал, включая IP-адрес, а если пользователь обманывает — ну так и поделом, что его разоблачили. Подлинное имя, конечно, не раскрывается.

Польза для e-commerce, безусловно, есть. Payfone не бесплатен, но повышение конверсии на каждом этапе куда дороже. С другой стороны, он на 100% зависим от доброй воли сотовых операторов, а значит и отдает (или, в лучшем случае, будет отдавать) им львиную долю своей выручки. Наверное, это обстоятельство и мешает ему по-настоящему большим стать, несмотря на уникальность предложения. За 9 лет жизни Payfone набрал $65 миллионов инвестиций, выручку и прибыльность вроде бы никогда не раскрывал, а последняя оценка компании $170 миллионов. Если б данные были свои (откуда-то) — стоил бы в 10 раз больше.

Нашей большой тройке, кстати, было бы неплохо сервис повторить.