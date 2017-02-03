Компания InfoWatch официально объявила о запуске решения для защиты корпоративных данных от утечек через мобильные устройства сотрудников Device Monitor Mobile. Решение позволяет контролировать любые каналы потенциальной утечки информации, в том числе все популярные мессенджеры, а также позволяет знать, что кто-то из сотрудников сфотографировал секретные документы для пересылки.

Приложение работает на операционных системах Android и iOS и входит в состав решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor. Решение контролирует работу сотрудников с электронной почтой, сервисами обмена сообщениями, фотографиями и веб-ресурсами, в том числе социальными сетями.

Оно позволяет выявить утечку конфиденциальной информации через корпоративную почту, установленную на смартфоне, или веб-почту, включая приложенные к письму файлы, поддерживает популярные почтовые протоколы SMTP, IMAP4, POP3, протоколы передачи данных HTTP и HTTPs, а также позволяет контролировать сервисы обмена сообщениями, в том числе SMS, WhatsApp, Skype и iMessage. В новом релизе решения будут добавлены популярные в России Telegram и Viber.

Также решение позволяет создавать теневую копию данных с устройства, включая совершаемые пользователем действия. При создании сотрудником снимка или текстового сообщения с помощью смартфона офицеру безопасности в соответствии с политиками безопасности организации будет направлено уведомление.

Ранее владелец InfoWatch Наталья Касперская говорила, что решение компании собирает обезличенную информацию, то есть сотрудники СБ будут видеть переписку конкретного сотрудника только если совершено правонарушение, а также подчеркнула, что использование средств, подобных Device Monitor Mobile является предметом договора между работодателем и сотрудником и использовать такие решения без ведома работника компании незаконно.