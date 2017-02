Медиахолдинг Look at Media заморозил онлайн-издание для мужской аудитории Furfur. По официальной версии, решение связано с предстоящим перезапуском проекта. В другом издании Look at Media — The Village — продолжают уходить работники. За последние дни объявили о своем уходе заместитель главного редактора Анна Чесова и старший редактор раздела «Развлечения» Анастасия Курганская.

Обновление сайта Furfur прекратилось 23 января 2017 года, в Twitter-аккаунте журнала публикуются ссылки на проект, посвящённый яхтенному спорту. Сооснователь Look at Media Алексей Амётов пояснил, что сайт издания «обновляется так вяло», так как команда проекта готовится к перезапуску. По его словам, усилия направлены на разработку новой концепции и новых форматов. Он также уточнил, что запуск обновлённого издания запланирован на март.

Но редакция «Роем!» помнит, что одно из уже некогда перезапущенных изданий LAM Hopes&Fears перестало обновляться в январе 2016 года. И тогда один из основателей ИД Василий Эсманов написал в Facebook, что проект «не заморожен и уж тем более не закрыт» и команда готовит перезапуск. Сейчас запись Эсманова удалена, сам он ушёл из ИД, а Hopes&Fears так и не опубликовал ни одной записи за год.

The Village к сегодняшнему дню рассталось с рядом ведущих журналистов. Алексей Аметов сообщил, что часть работников The Village не сработались с новым главным редактором. Он уточнил, что всего в редакции работает 25 человек, из которых уходят не более пяти. В декабре 2016 года стало известно, что этим новым главным редактором стала издатель самарского интернет-издания BigVill Татьяна Симакова. До неё изданием руководил Юрий Болотов.

В январе 2017 года инспекция федеральной налоговой службы в рамках дела о банкротстве операционной компании холдинга Look At Media ООО «Лэм раша» заявила требования к должнику на 59,6 млн рублей. И это не первый раз, когда к LAM выдвигают подобные претензии.