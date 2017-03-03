RNS передал слова основателя ChronoPay о его предвидении угрозы национальной безопасности:

По словам Врублевского, еще в 2010 году под эгидой комитета по борьбе с киберпреступностью в РАЭК, который он основал, он предупреждал ряд ведущих политиков страны о том, что «методы борьбы с киберпреступниками путем передачи оперативных данных о них иностранным правоохранительным органам несут угрозу национальной безопасности страны и со временем могут обернуться внешнеполитическими проблемами». Врублевский отметил, что дело не в конкретных эпизодах, а в фактическом формировании понятия «русская киберугроза» за рубежом.

Ранее Reuters распространил заявление представившегося «близким к следствию» «источника», о том, что на основании материалов предоставленных Врублевским ещё в 2010 году, на рубеже 2016—2017 годов Российская Федерация обвинила в госизмене сотрудников Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а так же сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова (экс-силовик, до 2006 года Стоянов работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы, управлении «К»).

Летом 2011 года Павел Врублевский был арестован за DDoS-атаку на платёжную систему «Ассист». Атака на серверы «Ассиста» прошла в октябре 2010 года, то есть в том же году, когда Врублевский, по его словам, боролся с киберпреступностью через структуры РАЭК и предупреждал ведущих политиков страны о неверных методах борьбы с киберпреступниками. В июле 2013 Врублевского признали виновным и приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на 2,5 года. Одним из участников судебного процесса над основателем ChronoPay был вышеупомянутый сотрудник ФСБ — Сергей Михайлов.

Расследование в отношении Михайлова идёт по некомпьютерной статье 275 УК РФ — «Государственная измена», рассказали в конце прошлого — начале 2017 года «Коммерсанту» руководители и совладельцы трёх IT-компаний, собеседник близкий к ФСБ, руководитель отраслевого объединения в области связи и бывший федеральный чиновник.

Сейчас Павел Врублевский систематизировал опыт прошедших лет: «Дело гораздо шире. По моим данным, речь идет не о разовой утечке информации, а о систематической передаче данных американскому разведывательному сообществу [примечание Roem.ru: официально дело не комментируется никак, и то что измена была именно в интересах США — следует из оценки Врублевского], на основе которых формировалась русская киберугроза, сначала в отношении киберпреступности и потом кибервоенная. Формально данные могли передаваться иностранным компаниям или правоохранительным органам, но в итоге они оказывались в спецслужбах. За последние 10 лет Михайлов и его сообщники, вероятно, передали иностранцам данные не менее чем о ста гражданах России, которые имели или даже и вовсе не имели отношение к миру киберпреступности. Сейчас эта деятельность приобрела политический подтекст, который завершился высылкой 35 российских дипломатов из США», — рассказал Врублевский RNS.

Владелец ChronoPay не уточнил, кто именно из ведущих политиков страны не отнёсся серьёзно к его прогнозам, возможно прозвучавшим в 2010. Согласно истории с официального сайта ChronoPay, ChronoPay принял участие в создании двух комиссий РАЭК, по электронной коммерции и по информационной безопасности и киберпреступности — в 2011 году (год ареста), а не в 2010.

P. S. Председатель экспертно-консультативного Совета при РАЭК по работе с органами государственной власти Матвей Алексеев иронизирует над заявлениями Врублевского: «Ага, бл@, ТЫ» [основал комитет по борьбе с киберпреступностью]