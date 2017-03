Чем может отличаться онлайн-магазин цветов в 2017-ом году, чтобы называться стартапом, а не интернет-магазином и получать инвесторские деньги? #стартапдня The Bouqs решил отличаться тем, что покупает цветы напрямую на ферме, а не у одного из посредников.

Пользователю он рассказывает благородную историю о том, что ни одного лишнего цветочка не будет сорвано, срезаются только те цветы, у которых уже есть покупатель. Кроме того, букеты нигде и ничего не ждут и доставляются от поля до двери с максимально возможной скоростью, а значит и максимально свежими. Ну и кульминация этой патоки — конечно, экология и поддержка фермеров. The Bouqs следит, чтобы ради вас никто не обижал природу, а фотографии Биллов и Хуанов, чьими руками всё это выращено, намекают, что если сегодня не порадовать цветами свою девушку, то завтра эти прекрасные парни умрут от голода.

Для инвесторов и самих себя история проще и короче: если не платить посреднику, то розы выходят дешевле — вот и вся экология. При этом экономика такого подхода выходит лучше, чем экономика обычного дистрибьютора в сумме с экономикой обычного магазина: цветы срезаются только под заказ, не нужны склады и нет нераспроданных потерь. Цены для покупателя при этом примерно такие же как у всех, и весь выигрыш остается стартапу.

Ещё один способ больше зарабатывать на стандартном продукте — подписка, и The Bouqs, конечно, её использует. Вроде бы она не очень популярна, но, между прочим, в Google они стоят первыми в органической выдаче по запросу flower subscription — на столь конкурентном рынке это дорогого стоит. Среди тарифов мне больше всего понравился вариант «сюрприз»: пользователь указывает и оплачивает желаемое количество букетов за год, а получает их в те конкретные дни, когда решит стартап. Для одного романтика, для других упрощение логистики.

Вообще логистика, конечно, тут жутко сложная и дорогая, попробуй, довези из Эквадора ровно 143 цветочка вместо тонны. Но с ростом объёмов она приближается к обычной, и на днях уравнение сошлось, последний квартал у The Bouqs был прибыльный. После чего, они по закону венчура взяли ещё $24 миллиона инвестиций — больше, чем потратили за предыдущие 4 года жизни. Всё логично, раз модель работает, её нужно масштабировать как можно быстрее.