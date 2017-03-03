Дочка «Газпром-медиа» Gazprom Media Partners инвестировала в сервис по доставке еды Instamart, говорится в сообщении холдинга. Инвестиции были сделаны по модели media for equity, холдинг получит долю в Instamart в обмен на размещение рекламы на своих площадках. Сумма сделки и размер пакета «Газпром Медиа» не раскрываются.

Instamart — сервис по доставке еды из магазинов, основанный в 2013 году бывшими инвестбанкирами из Goldman Sachs и Rothschild Петром Федченковым и братьями Андреем и Дмитрием Жулиными. Инвестиция была сделана в рамках раунда А, ранее в рамках этого раунда Instamart привлек 100 млн рублей от других инвесторов, в том числе Mail.Ru Group.

Для инвестиций по модели media for equity «Газпром Медиа» создал дочку Gazprom Media Partners. Новое подразделение планирует провести до 20 сделок в течение ближайших 5 лет.

Мы готовы рассматривать компании, которые обладают большой аффинитивностью продукта к аудитории наших медиа-активов. Мы планируем проводить сделки по модели media for equity в виде целевых инвестиций в капитал компании, которые пойдут на размещение рекламы у аффилированных компаний холдинга. Благодаря медийным возможностям «Газпром-медиа холдинга» у нас есть опыт и глубокое понимание рынка, которые помогут в формировании эффективной медиа-кампании для быстрого роста партнера, — сказал генеральный директор «Газпром-медиа Технологии» Вадим Федотов.

«Газпром-медиа» управляет медиаактивами, в которые входят телеканалы НТВ, ТНТ, ТВ-3, ТНТ-4, «Матч ТВ», «Пятница!» и 2×2, рядом радийных активов, видеохостингом Rutube, онлайн-кинотеатрами Now.ru и Zoomby (фактически закрытыми) и другими площадками.