Гендиректор екатеринбургской ИТ-компании «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов рассказал изданию «Деловой квартал» в интервью о развитии онлайн-касс, почему они будут вызовом для малого бизнеса, как на этом можно будет заработать, а также — об ожиданиях и выходе на IPO.

«…в перспективе готовы рассматривать привлечение новых инвесторов. Мы осознаем, какие требования нужно выдержать, планируя стать публичной компанией. Могу сказать, что наше текущее устройство, внутренние бизнес-процессы не сильно отличаются от желаемого. Мы привыкли к прозрачности, к тому, что нужно принимать в расчет интересы клиентов, акционеров, сотрудников, органов власти. Так что приход сторонних инвесторов не стал бы для нас шоком. Конкретных планов нет, но мы не отрицаем возможности IPO в принципе. И рассматриваем публичное размещение как неизбежный шаг в какой-то момент», — рассказывает Мраморов.