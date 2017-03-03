Минкомсвязь предложило уточнить законопроект об онлайн-кинотеатрах, исключив из него формулировки, распространяющие новые нормы на соцсети и популярные сервисы вроде YouTube. Законопроект депутатов Госдумы Андрея Лугового и Шамсаила Саралиева предлагает запретить иностранным инвесторам владеть более 20% аудиовизуальных сервисов, средняя ежедневная аудитория которых в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч — в одном регионе страны.

Опасность распространения норм закона на социальные сети и популярные видеосервисы в Минкомсвязи увидели в формулировке, описывающей, на кого действие законопроекта не распространяется. В текущей версии документа, одобренной парламентариями, из-под действия закона выводятся сервисы, предоставляющие «доступ исключительно к аудиовизуальной продукции, размещаемой пользователями — физическими лицами». Министерство предложило заменить слово «исключительно» на слово «преимущественно», поскольку на YouTube контент могут размещать и компании. Свои предложения Минкомсвязь направило на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст, Минкультуры и ФАС.