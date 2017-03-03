Ассоциация компаний интернет-торговли совместно с общественной организацией «Общественная потребительская инициатива» провели анализ тысячи крупнейших с точки зрения трафика интернет-магазинов в Рунете на предмет соответствия требованиям закона «О защите прав потребителей». Интернет-магазины были отобраны на основании данных SimilarWeb (с трафиком — не менее 60 000 уникальных посетителей в месяц).

По результатам проверки выяснилось, что у более чем 15% интернет-магазинов сведения о юридическом лице на сайте отсутствуют или являются недостоверными. Это является нарушением статьи 8 Закона «О защите прав потребителей», Более 3% ресурсов не принимают к оплате безналичные средства платежа или цена по оплате наличными ниже, что также является прямым нарушением закона.

Проверено было около тысячи магазинов, удовлетворяющих заданным критериям по посещаемости. В выборку не попали российские сайты международных компаний, хотя они тоже не публикуют данные о юрлице, так как большинство и них его просто не заводило. Представитель АКИТ уточнил, что данные о нарушителях законодательства были переданы в Роспотребнадзор и ФНС.