Ассоциация компаний интернет-торговли совместно с общественной организацией «Общественная потребительская инициатива» провели анализ тысячи крупнейших с точки зрения трафика интернет-магазинов в Рунете на предмет соответствия требованиям закона «О защите прав потребителей». Интернет-магазины были отобраны на основании данных SimilarWeb (с трафиком — не менее 60 000 уникальных посетителей в месяц).
По результатам проверки выяснилось, что у более чем 15% интернет-магазинов сведения о юридическом лице на сайте отсутствуют или являются недостоверными. Это является нарушением статьи 8 Закона «О защите прав потребителей», Более 3% ресурсов не принимают к оплате безналичные средства платежа или цена по оплате наличными ниже, что также является прямым нарушением закона.
Проверено было около тысячи магазинов, удовлетворяющих заданным критериям по посещаемости. В выборку не попали российские сайты международных компаний, хотя они тоже не публикуют данные о юрлице, так как большинство и них его просто не заводило. Представитель АКИТ уточнил, что данные о нарушителях законодательства были переданы в Роспотребнадзор и ФНС.
Добавить 1 комментарий
Если из тех у кого 60 000 уников в месяц то может быть, а если всех посмотреть, то из общего кол-ва то по моим прикидкам законы не соблюдает совсем или частично где то 80−90%.
Все глядя на тот же алиэкспресс считают что интернет-магазин это что то виртуальное, что то свободное от законов РФ, открыл сайтик и гонишь контрабанду, можно и сайтик не открывать, через вконтакт или авито.
В Интернет-торговле сейчас настоящие 90-ые!!!