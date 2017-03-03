Amazon опубликовал объяснение причин падения облака «S3» (из-за 28 февраля отключились сервисы таких компаний, как: Adobe, Apple, Airbnb… (и это только на букву A)). «Ошибка произошла при вводе параметров». Выполнив задание инженера биллинговая программа Simple Storage Service (S3) отключила больше серверов, чем предполагалось. Последовавшая полная перезагрузка систем продлилась значительно дольше, чем рассчитывал Amazon. Владельцы облака пообещали поработать над алгоритмами перезапуска систем и ввели политику по которой серверы можно будет отключить лишь небольшими группами.

К апрелю 2016 года Amazon перестал быть e-commerce компанией, владельцем одноимённого магазина. Больше половины операционной прибыли Amazon приносит подразделение облачных сервисов Web Services — $604 млн против $195 млн годом ранее. Глава Amazon Джеф Безос ранее озвучивал прогноз, по которому выручка AWS в 2016 году могла превысить $10 млрд. Облако Amazon обслуживает такие крупные проекты, как, например, Netflix. В феврале 2016 года кинотеатр полностью отказался от собственных дата-центов и переехал в облако Amazon.

Из-за ограничений регулятора российские проекты не могут хранить персональные данные россиян за границей страны, на AWS, что даёт определённую фору российским компаниям. В январе 2017 года Mail.Ru Group запустила сервис облачного хостинга данных, поддерживающий режим «горячее хранилище». Сервис Mail.ru Group поддерживает популярный API Amazon S3. Возможно, что часть клиентов Amazon будет вынуждена перенести данные своих российских пользователей на сервера, расположенные в России из-за закона о хранении персональных данных.