Издание «Медуза» закрыла проект «Фабрика» в рамках которого планировала оказывать консалтиновые услуги другим СМИ через неделю после его запуска. Об этом сообщил издатель «Медуза» Илья Красильщик в рассылке для читателей и партнеров издания.

В прошлом году новых проектов было штук пять. Правда, ноги нас несли быстрее, чем работал мозг. Скажем, летняя школа «Ферма» отлично сработала, зато сразу после нее была провальная «Фабрика» — мы собирались консультировать другие медиа, но через неделю поняли, что заниматься этим нет ни сил, ни желания, и проект был по-тихому закрыт, — сообщил Красильщик.

Вместо этого «Медуза» продолжит проводить конференцию «Шторм» о проблемах новых медиа. Первую конференцию на эту тему «Медуза» провела в мае 2016 года и исходя из отклика со стороны целевой аудитории решила сделать это событие регулярным. В сентябре 2016 года издатель «Медузы» Илья Красильщик, в честь двухлетия издания, опубликовал статистику за месяц. 72% выручки «Медузе» даёт нативная реклама. 5% пришлось на конференцию и вышеупомянутую летнюю школу журналистики «Ферма» (недельный интенсивный курс для 50 человек в Риге за 30 тысяч рублей).