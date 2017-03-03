Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил на конференции «Журналисты и аудитория: как вернуть доверие читателей и повысить медиаграмотность», что российские СМИ пока не научились выстраивать бизнес-модели, позволяющие заработать на онлайне. «Единственный способ заработка в интернете в будущем будет нативная реклама, когда начинается рекламный блок на телевидении, человек просто переключает на другой канал, а рекламные полосы в газетах и журналах — перелистывает, поэтому ничего другого кроме нативной рекламы работать не будет», — заявил замминистра.