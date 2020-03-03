Команда хостинговой компании «Мастерхост» опубликовала заявление о том, что участившиеся сбои и периодическая недоступность ресурсов клиентов -- вина «бывшего собственника».

Дата-центр, обслуживающий .masterhost, в настоящее время находится в физическом распоряжении бывшего собственника компании, который периодически инициирует проблемы в работе оборудования. Именно это обстоятельство и является причиной сбоев — компетенции наших специалистов и качество их работы по-прежнему высоки: неполадки могли быть устранены в кратчайшие сроки, но препятствие физического доступа экспертов к оборудованию вызывает длительные отключения

Насколько понял Roem.ru, конфликт произошёл между Евгением Беневоленским, которому принадлежит дата-центр (точнее, 60% АО «Информационный центр», остальные 40% у «Мастерхоста»), и Станиславом Шмиляком, генеральным директором «Мастерхоста». Беневоленский был недоволен тем, как «Мастерхост» оплачивает услуги дата-центра, перестал предоставлять услуги «Мастерхосту», а Арбитражный суд Москвы в конце февраля отказался обязать «Информационный центр» восстановить работоспособность серверов и пустить на территорию ДЦ сотрудников «Мастерхоста»:

В удовлетворении заявления ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАСТЕРХОСТ» <...> о принятии обеспечительных мер в виде запрета внеочередному общему собранию акционеров АО «Информационный центр» принимать решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Информационный центр», <...> обязания АО «Информационный центр» и Генерального директора Тимотину С.В. передать на временное хранение серверное оборудование Истца, размещенное, им на технологических мощностях АО «Информационный Центр» и обеспечить его работоспособность до момента передачи ФГУП «ТТЦ Останкино», обязания АО «Информационный центр» и Генерального директора Тимотину С.В. обеспечить доступ сотрудников Истца в помещения, арендуемые АО «Информационный центр» <...> и не чинить препятствий сотрудникам Истца в обслуживании оборудования ООО «Мастерхост», обязания АО «Информационный центр» и Генерального директора Тимотину С.В. обеспечить оказание услуг по Договору № 1/2014/Ар.Ст от 1 апреля 2014 года в должном объеме и соответствующего Договору качества отказать.

Сбои у одного из крупнейших хостинг-провайдеров России начались ещё 17 февраля. Оказались недоступны многие популярные сайты, частично -- сервисы Mail.ru. Авария повторилась 22 февраля и 2 марта.

В «Мастерхосте» пообещали урегулировать ситуацию, в том числе юридическими мерами и перевозкой оборудования в другой дата-центр.

10 лет назад владельцы сайтов уже страдали от корпоративной войны двух хостеров, Макхоста и Оверсан-Меркурия. Первый был клиентом второго, но, как утверждали в «Оверсане», не оплачивал счета. «Оверсан» продал долг компании «Российские космические системы», которая в апреле 2010 года отключила сервера и «взяла их в заложники».

В 2016 году «Оверсан» в лице своего гендиректора Дмитрия Болотина поссорился уже с «Российскими космическими системами», которым наполовину принадлежал. Болотин обвинил дочку «Роскосмоса» ультимативном требовании передать ей всех клиентов хостинга.