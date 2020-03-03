Сервис Яндекса "Аура" переехал на отдельный домен, стал доступен для регистрации без инвайтов и предложил платные Premium-аккаунты с "доступом ко всем функциям" и без рекламы. Купить их можно как за деньги, так и за "выполнение заданий от сервиса". Возможно, выполняя задания, пользователи помогут обучать искусственный интеллект. Полузакрытое тестирование началось год назад, в марте 2019. Приложение пока доступно только под Android.

Источники сообщают, что "Ауру" не совсем правильно теперь считать сервисом Яндекса: компания оставила себе меньше половины и не отвечает за финансирование проекта. Доля в 48% проекта принадлежит Герману Царёву, который развивал проект в Яндексе.

"Аура" обещает показать написанные в ней посты "не подписчикам или друзьям, а незнакомым людям". Аудиторию ИИ подберёт по поведению и интересам. Кроме того, в "Ауре" есть знакомства: алгоритм smart matching на основе того же искусственного интеллекта найдёт перспективные кандидатуры и покажет уровень схожести с ними. Есть функция "автоматическое сообщество":

Два раза в неделю алгоритм будет подбирать вам интересных людей и призывать вас с ними в закрытый пост для общения в комментариях.

Судя по всему, разработчики отказались от функции, вызвавшей массу дискуссий на стадии тестирования: при матче в тиндероподобном интерфейсе первыми сообщениями вместо знакомящихся обменивались роботы.

Вместо лайков к постам и комментариям будут показываться люди, которые лайкнули. Комментарии можно оценивать по шкале от -3 до +3.

Можно увидеть последние 20 людей, которые лайкали все ваши посты/комментарии, но нельзя посмотреть, кто именно лайкнул определенный пост/комментарий. Это сделано для того, чтобы пользователи ставили лайки более свободно, например, чтобы не было такого эффекта, как "поставлю лайк, иначе он\она увидит, что я не поставил лайк и обидится" или, наоборот "не буду ставить лайк, чтобы он\она не увидел\ла, что я лайкнул именно этот его\ее пост

Команда сервиса утверждает, что с целью развития личного блога в "Ауре" регистрироваться не надо. С целью набора подписчиков или продвижения бренда -- тоже.

"Премиум" подарят новым пользователям, которые зарегистрируются до 31 мая, бесплатно. У зарегистрировавшихся на стадии тестирования и инвайтов пользователей он тоже появляется.