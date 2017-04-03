Хантер Уолк, партнёр в посевном фонде Homebrew, перечислил тенденции, благодаря которым увеличилось количество прямых платежей за контент в интернете.

Удобство. Сервисы Apple и Amazon приучили людей к тому , что можно платить в один клик.

Сервисы Apple и Amazon приучили людей к тому что можно платить в один клик. Люди могут платить создателям , а не корпорациям-посредникам. В этом помогают как краудфандинговые платформы типа Kickstarter или IndieGoGo , так и проекты вроде Etsy , где люди могут напрямую что-то продавать. Это даёт почувствовать пользователю , что он лично поддерживает основателей , авторов или разработчиков продукта.

В этом помогают как краудфандинговые платформы типа Kickstarter или IndieGoGo так и проекты вроде Etsy где люди могут напрямую что-то продавать. Это даёт почувствовать пользователю что он лично поддерживает основателей авторов или разработчиков продукта. Для поддержки нишевого контента мало одного дохода от рекламы. Поэтому многие просят пользователей о деньгах напрямую.

Поэтому многие просят пользователей о деньгах напрямую. Гиганты вроде Facebook и Google не продают контент напрямую. Уолк пишет , что здесь очень тонкий момент: Facebook и Google будут скорее убеждать создателей контента вкладываться в рекламу , т.к. для них увеличение количества рекламодателей и инвентаря — прямое благо. В то же время эти компании не умеют или не хотят работать с конверсионной моделью прямой оплаты. То , что две эти компании не участвуют в транзакционной модели , хотя предоставляют контент , оставляет огромное поля для экспериментов другим компаниям , которые берут платежи напрямую.

Уолк пишет что здесь очень тонкий момент: Facebook и Google будут скорее убеждать создателей контента вкладываться в рекламу т.к. для них увеличение количества рекламодателей и инвентаря — прямое благо. В то же время эти компании не умеют или не хотят работать с конверсионной моделью прямой оплаты. То что две эти компании не участвуют в транзакционной модели хотя предоставляют контент оставляет огромное поля для экспериментов другим компаниям которые берут платежи напрямую. В онлайне становится всё больше и больше людей.