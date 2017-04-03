«Ростелеком», «МегаФон», МТС, и Mail.Ru Group и «Яндекс» займутся созданием саморегулируемой организации (СРО) в области Big Data под рабочим названием Ассоциация больших данных (АБД). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей нескольких компаний, которые принимали участие в переговорах операторов и интернет-компаний. В «Вымпелкоме» «Коммерсанту» заявили, что оператор не рассматривает участие в СРО, поскольку не видит «необходимости дополнительного регулирования в этой области».

К ассоциации смогут присоединиться участники и других отраслей — например, банки и страховые компании. По словам источников, в ближайшие две недели уже будет утвержден устав СРО.

Издание также сообщило, что компании хотят опередить в этом государство, которое уже начало интересоваться регулированием сегмента. Так, например, в конце марта 2017 года помощник президента Игорь Щеголев рассказывал, что идеи по регулированию «больших данных», которые находятся в «серой зоне», могут быть сформулированы в этом году. Собеседник «Ъ» заявил, что таким образом российские компании могут столкнуться с нежеланием инвестировать в отрасль.

Директор и соучредитель Автономной некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин прокомментировал инициативу:

Несколько лет жесткого и, иногда, бездумного регулирования Интернета в России оказалось достаточно чтобы теперь при любом намеке на госрегулирование крупные игроки сбегались в СРО. Вот и с «большими данными» такая же история. Mail.ru, Яндекс, Ростелеком и многие банки собираются создать профильное СРО чтобы лоббировать свои интересы. Шаг для них правильный, возможно, единственно возможный. Но, как и во всех подобных ситуациях важно помнить, что их интересы — это интересы крупного бизнеса. Давний вопрос, а кто же представит интересы граждан? Остается без ответа. Среди депутатов нет тех, кто понимает что такое «большие данные», их нет и в общественной палате и в большинстве других групп общественных интересантов включая уполномоченных по всем делам. Это, в принципе, ситуация с потерей ключевого интересанта — общество, в существующих переговорах между крупными data-корпорациями и государством.

Комментарий Roem.ru: знакомый с «большими данным» специалист существует, но он связан с «Яндексом». 20 марта президент Путин включил в члены Общественной палаты Марину Янину, вице-президента по корпоративным отношениям в «Яндексе». Действующую в России Международную конфедерацию обществ потребителей (КонфОП) возглавляет Дмитрий Янин, муж Марины Яниной.