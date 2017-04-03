Онлайн-школа английского языка Skyeng отчиталась по финансам в 2016 году. Выручка школы составила 330 млн рублей по году (40 млн рублей за декабрь), сообщили «Роем!» в компании. Операционная прибыль составила 66 млн рублей. Это в 3,5 раза больше 2015 года.

За 2016 год компания потратила 30 млн рублей на развитие своей платформы для преподавания. Общий объем инвестиций в платформу (более $1 млн изначально и текущие вложения) окупается компанией в течение 1 года. Все инвестиции были сделаны из собственной прибыли, без использования внешних средств.

За 2016 год школой проведено 585 000 уроков, около 30 000 занятий проводилось ежемесячно. Средневзвешенная стоимость одного урока составляет 800 рублей. На декабрь 2016 года образовательный штат Skyeng составлял 660 преподавателей из 23 стран и 7000 учеников, на март 2017 года — 900 преподавателей и 9200 учеников.