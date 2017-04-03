Онлайн-школа английского языка Skyeng отчиталась по финансам в 2016 году. Выручка школы составила 330 млн рублей по году (40 млн рублей за декабрь), сообщили «Роем!» в компании. Операционная прибыль составила 66 млн рублей. Это в 3,5 раза больше 2015 года.
За 2016 год компания потратила 30 млн рублей на развитие своей платформы для преподавания. Общий объем инвестиций в платформу (более $1 млн изначально и текущие вложения) окупается компанией в течение 1 года. Все инвестиции были сделаны из собственной прибыли, без использования внешних средств.
За 2016 год школой проведено 585 000 уроков, около 30 000 занятий проводилось ежемесячно. Средневзвешенная стоимость одного урока составляет 800 рублей. На декабрь 2016 года образовательный штат Skyeng составлял 660 преподавателей из 23 стран и 7000 учеников, на март 2017 года — 900 преподавателей и 9200 учеников.
«Мы считаем, что темпы роста и прибыли компаний в онлайн образовании, в то время, как офлайн рынок практически не растет, — прямое доказательство того, что данная отрасль становится все более мощной и уже не просто составляет серьезную конкуренцию офлайн-школам, но и постепенно вытесняет их с рынка. […] По приблизительным подсчетам рынок физлиц, изучающих английский язык в России, насчитывает около 200 000 человек. В настоящий момент у Skyeng 8 900 учащихся — это 4,45%", — говорит Александр Ларьяновский, управляющий партнер и сооснователь Skyeng.
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Александр совсем недавно сетовал на несоответствующее действительности исследование рынка edTech, в котором, по его словам, материал был взят из открытых данных (да притом ещё и западных), и в аналитику попали только суммы инвестиций в образовательные проекты — никаких реальных цифр по объёму рынка и годовой финансовой отчётности.
А сегодня мы видим, как по «приблизительным подсчётам» Александра количество физлиц, изучающих английский в России составляет 200 000 человек, из которых 4.45% - учащиеся SkyEng. При этом, никаких реальных ссылок на исследования, даже открытые и западные, автор не предоставляет.
Хотя на Puzzle English количество учащихся составляет 500 000 человек ежемесячно. Всё тех же российских физлиц. Остаётся загадкой, почему пользователи нашего ресурса не попали в статистику компании, так смело занявшую 4,5% рынка.
Анастасия, я под 200 000 считаю тех, кто ходит на языковые курсы (платные школы). То есть тех, кто тратит на язык сопоставимую сумму с нашим чеком. Это, согласитесь, разные сегменты рынка.
Если бы я захотел посчитать тех, кто учит язык по приложениям или сайтам (как мой любимый Puzzle-English), то я бы к вашим 500 000 добавил бы еще 10 000 000 ЛингваЛео.
Хочу также заметить, что эта статья не является исследованием рынка, это рассказ о наших показателях.
Я про количество пользователей в месяц, а не зарегистрированных на сайте — снова вводите в заблуждение.
И спасибо за уточнение. Стоило отметить этот нюанс в статье.
Уважаемая Анастасия! Вы, кажется, попрекаете меня за то, что я не угадываю ваши данные, которые вы не публикуете официально? Ну то есть у вас (у них?) на сайте висят регистрации же https://puzzle-english.com/aboutus
А вы меня учите, что мне указывать.
Я написала «ежемесячно» ещё в самом первом комментарии) И ни в коем случае не учу, уважаемый Александр