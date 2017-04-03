Роскачество разработало более 100 требований к потребительским характеристикам мобильных приложений, требования к сбору персональных данных пользователей, рекомендации разработчикам и методику тестирования, которую эксперты лабораторий Роскачества будут использовать для исследования программ для мобильных. Через три года стандарт может получить статус ГОСТа.

Чтобы соответствовать стандарту Роскачества, приложение, в частности, не должно содержать вредоносного и шпионского кода. Оно должно предупреждать пользователя о последствиях его действий, если они «носят серьезный и необратимый характер». При его использовании не должно возникать ситуаций, когда пользователю будет не очевидно, что сейчас происходит и что делать, сообщили «Ведомости», ознакомившиеся с документами.