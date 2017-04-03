В Санкт-Петербурге около 15:00 на второй линии метро произошли взрывы позднее признанные терактами. Очевидцы и СМИ сообщили о задымлении на станциях «Сенная площадь», «Технологический институт» и «Садовая». Сайты из группы «Новости и СМИ», по счётчику Liveinternet, опубликовали свои сообщения о трагедии и практически моментально получили резкий всплеск посещаемости. После 3 часов дня российские новости читают приблизительно в 2,8 раз больше, чем несколькими минутами до взрывов. На момент публикации можно говорить о дополнительных 7 миллионах посетителей для сайтов группы и 60 миллионах дополнительных просмотров новостей за полтора часа, прошедших после событий.
Графики ниже, для Яндекс.Новостей и Новостей Рамблера сняты одновременно. В первые минуты сервис «Яндекса» практически не дал изданиям дополнительного трафика, прирост лишь около 20%. По сообщению издания TJ Яндекс.Новости перестали работать после взрывов в петербургском метро:
Новости.Рамблера сразу дали вдвое меньше просмотров в минуту в абсолютных значениях, но само число просмотров резко возросло, приблизительно вдвое:
В промежутке между 15:00 и 15:25 Яндекс.Новости подключились к освещению трагедии:
Трафик из news.google.ru на сайты группы «Новости и СМИ» в Li.ru, незначительный, относительно Новостей «Рамблера» и «Яндекса»:
«Быстроробот» Яндекса отреагировал лучше Яндекс.Новостей и сразу стал раздавать приблизительно в 3,5 раза больше посетителей сайтам из группы «Новости и СМИ», по счётчику. Практически такой же всплеск сгенерировал Google.
Значимое число просмотров сайтам с новостями дала социальная сеть ВКонтакте. Её значимость приблизительно в 2 с лишним раз больше, чем значимость Facebook. Отставание Twitter от ВК незначительное:
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Предвыборная компания 2018 стартовала.
По моим ощущениям в питере больше всегда власть не любят (не считая Москвы конечно) поэтому наши заклятые «партнеры» ударили именно туда (в Москве видимо планировали в воскресенье что то замутить), уже мысль продвигают что Путин хочет мобилизовать электрорат таким образом, причем продвигать начали сразу после взрывов…
Какие именно новостные сайты есть в графиках?
странное сравнение воскресного и понедельничного трафиков
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/media/
РИА Новости
РБК
Lenta.Ru
Комсомольская правда
МК
РЕН ТВ
Информационный канал «Вести»
L!FE.ru
Российская Газета
ТАСС
Рамблер/новости
СМИ2
Газета.Ru
ИА REGNUM
RT на русском
Hearst Shkulev Digital
Эхо Москвы
Аргументы и Факты
«Коммерсантъ»
Интерфакс
+ ещё 7000+ сайтов в этой категории.
«Сравнивается» трафик в понедельник до взрывов и после взрывов.
500 / 175 = 2,8 например. Вырос в 2,8 раз в 3 часа дня.
Интересны одинаковые твиты и посты про крававый режым и электоральные дела, которые пошли косяком в первые же минуты.