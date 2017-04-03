Крупнейшие такси-сервисы объявили о том, что будут работать бесплатно в Санкт-Петербурге, где метро закрыто после террористического акта. Яндекс.Такси в Санкт-Петербурге отменило оплату за поездки по всему городу. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко также приказал всему наземному общественному транспорту перевозить пассажиров бесплатно, пока метро не работает.

Общественный транспорт работает с перебоями, поэтому заказов через наше приложение очень много, и иногда свободную машину найти трудно. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Прямо сейчас мы делаем всё возможное, чтобы наши партнеры — таксопарки и диспетчерские — как можно скорее вывели на линию дополнительный транспорт, — сообщил пиар-директор «Яндекса».

Uber сообщил изданию vc.ru, что поездки из пострадавших районов будут бесплатными для пользователей до конца дня. «Мы отправили сообщение всем водителям на линии с просьбой быть ближе к окрестностям Невского проспекта, чтобы помочь людям добраться до нужного пункта назначения», — сказали в компании. С таким же предложением выступил сервис «Таксовичкоф».