Mail.ru Group запустилась в Кремниевой долине с opensource-решением для управления базами данных Tarantool. Об этом сообщили представители компании в официальном блоге.

Технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.ru Group Денис Аникин заявил, что в компании будут работать с рынком США и Канады. «Мы открываем представительство, чтобы обеспечить полноценную помощь и поддержку компаниям, которые будут переходить на Tarantool или захотят оценить нашу СУБД в рамках бесплатного пробного периода», — добавил Аникин.

Систему хранения данных на базе Tarantool Mail.ru Group официально запустила в апреле 2016 года. Это собственная разработка компании, которой они занимались примерно 8 лет. Аникин рассказывал, что Tarantool делает разработку проще и быстрее, т.к. «один сервер с Tarantool способен заменить от тридцати и более серверов с классической СУБД». Эксплуатацию Tarantool начали Yota, «Вымпелком», Wallarm, Qiwi, Badoo и Avito.