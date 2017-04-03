Соцсеть «Одноклассники» впервые использовала функцию для проверки безопасности пользователей после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Аналогичную функцию активировала и другая соцсеть принадлежащая Mail.ru Group — «ВКонтакте». Соцсеть стала рассылать пользователям оповещения с предупреждением о чрезвычайной ситуации.

Вы можете успокоить друзей и близких, опубликовав на стене: «Со мной всё в порядке». Для этого отправьте «да» в ответ на это сообщение. Запись будет опубликована на Вашей стене автоматически, — говорится в сообщении.

У соцсети Facebook с 2015 года действует функция «Проверка безопасности», позволяющая пользователям известить своих близких о том, что они не пострадали. Впервые она была активирована после терактов в Париже в ноябре 2015 года и Нигерии в декабре 2015 года. Сегодня эта функция также использовалась. У Mail.Ru Group, в которую входят «ВКонтакте» и «Одноклассники», есть соглашение с МЧС об оповещении пользователей соцсетей о возможных и произошедших чрезвычайных ситуациях.