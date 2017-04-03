Соцсеть «Одноклассники» впервые использовала функцию для проверки безопасности пользователей после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Аналогичную функцию активировала и другая соцсеть принадлежащая Mail.ru Group — «ВКонтакте». Соцсеть стала рассылать пользователям оповещения с предупреждением о чрезвычайной ситуации.
Вы можете успокоить друзей и близких, опубликовав на стене: «Со мной всё в порядке». Для этого отправьте «да» в ответ на это сообщение. Запись будет опубликована на Вашей стене автоматически, — говорится в сообщении.
У соцсети Facebook с 2015 года действует функция «Проверка безопасности», позволяющая пользователям известить своих близких о том, что они не пострадали. Впервые она была активирована после терактов в Париже в ноябре 2015 года и Нигерии в декабре 2015 года. Сегодня эта функция также использовалась. У Mail.Ru Group, в которую входят «ВКонтакте» и «Одноклассники», есть соглашение с МЧС об оповещении пользователей соцсетей о возможных и произошедших чрезвычайных ситуациях.
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Я думаю, что эта фича, придуманная Facebook (а может быть и кем-то до него), это просто символ бесполезности соцсетей, новых медиа и медиапотребления в наши дни.
Поскольку полнота этого функционала не достигает (и никогда не достигнет) 100% друзей, то будет очевидно, что если кто-то из знакомых и пострадал, то узнают об этом через другие каналы, не через соцсеть
И по факту, сообщать-то надо не о том, что с кем-то ничего не случилось, а о том, что что-то с кем-то случилось.
Но:
а) соцсети пока еще не выполняют функции МЧС
б) трафик вполне себе капает и на «я жив, жив, возрадуемся»
в) а пользователи не очень в курсе, что их близкий, ежедневно выходя из дома ради поездки на работу на собственной машине, рискует жизнью, здоровьем и свободой в 10 000 (прикидка) раз больше, чем погибнуть от теракта. Но никто не кидается истерично всех своих знакомых обзванивать в 10-11 утра с вопросами: «Ну что, как там, ты доехал? Я слышал сегодня в МСК 4 погибших уже с утра в ДТП»
P.S. В ВК вообще есть функция показа того, когда юзер был в последний раз в соцсети, что полностью девальвирует ВКшную «сомнойвсевпорядкивалку»
Про ОК не знаю.
На самом деле, эта функция для того, чтобы обезопасить себя от кучи лишних звонков и смсок во время таких случаев. Френды видят, что с тобой всё ОК — и не звонят, не пишут тебе.