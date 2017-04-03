Такой проект должен существовать, и такой проект существует: #стартапдня uShip — это маркетплейс для перевозчиков. Нужно ли вам отправить бабушке в родной штат её любимую кошку или перевезти в новый город накопленное за жизнь барахло — всё можно сделать на одном и том же ресурсе буквально в несколько кликов.

Механика игры — обратный аукцион. Пользователь постит максимально подробное объявление со своими потребностями, указывая в том числе и цену. После этого перевозчики на нужном маршруте получают уведомление, и при наличии интереса отвечают своими предложениями. Ну, а уже среди полученных ставок заказчик выбирает самый лучший профиль с самой лучшей встречной ценой.

Оплата происходит через сервис: клиент перечисляет полную сумму до начала исполнения заказа, исполнителю она приходит после подтверждения его окончания. Исключение сделано для самых больших чеков, начинающихся с $2700, всё, что выше лимита, разрешено проводить напрямую — видимо, на комиссию Visa денег жалко. Цена на услуги самого сервиса вычисляется по регрессивной формуле, первые $100 заказа стоят 16%, а дальше всё меньше и меньше, вплоть до 0.01%.

В общем, всё сделано красиво и по науке, рынок захвачен, конкурентов мало, вышли уже в 17 новых стран из родных США и Канады, стали официальными перевозчиками Ebay — должны бы быть единорогами. На самом деле, нет. uShip уже почти 14 лет, его выручка для глобального сервиса не сильно впечатляющая — 160 миллионов долларов в год, прибыли нет или почти нет, и сейчас опять поднимали очередной раунд инвестиций (в конце 14-ого года жизни, повторюсь), причем раунд достаточно даже на фоне выручки очень скромный — 25 миллионов всего.

Причину своего относительного неуспеха uShip сейчас видит в том, что кошек бабушкам в другой город отправляют довольно редко, и огромный на бумаге рынок перевозок на самом деле на 99% B2B, а захваченная B2C-часть не может прокормить икрой жадный стартап из Долины. Соответственно, новая стратегия — Enterprise, в неё и будут идти ближайшие годы.