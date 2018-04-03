Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на «легальной и прозрачной основе», по описанию представителя Mail.ru Group, получило доступ к данным о пользователях «ВКонтакте», передал РБК, сославшийся на 3 источника на рынке данных. Один из них утверждает, что структуры Mail.ru разрешили НБКИ оказывать на базе обработки данных услуги третьим компаниям (например банкам, МФО, страховщикам, сегодня услуги НБКИ покупают около 4 тыс. компаний). Представитель MRG не стал подробно описывать «легальную и прозрачную основу» партнёрства со структурой, которую ещё недавно пытались засудить адвокаты входящей в MRG «ВКонтакте».

С начала 2017 года «ВКонтакте» судились с НБКИ и компанией Double Data. ВК был недоволен, что ответчики собирают открытые данные пользователей и перепродают банкам производные продукты. 15 августа соцсеть и НБКИ заключили мировое соглашение. Однако Double Data в январе 2018 года получила судебный запрет на использование данных о пользователях ВК.

Mail.ru Group открыто работает с большими пользовательскими данными в интересах банковских структур с 2016 года. Тогда в MRG разработали модель оценки кредитных рисков для бюро кредитных историй «Эквифакс». В феврале 2017 «Сбербанк», по закупочной документации в виде пустой страницы документа в Word, купил у холдинга Mail.ru неизвестные справочно-информационные услуги за 549,3 млн рублей на 3 года. В сентябре старший вице-президент «Сбербанка» Александр Ведяхин пообещал, что его банк в 2018 году запустит систему оценки кредитоспособности заемщиков по лайкам в соцсетях. Вице-президент анонсировал психометрический скоринг на основе метода Михаила Козински.

Примечание: этот метод , якобы , позволил провести блестящую предвыборную кампанию Трампу , по оценкам Spiegel , его противник Хиллари Клинтон вела свою — «дилетантским способом». И не менее успешную кампанию в поддержку выхода Великобритании из ЕС. Спустя 2 года The New York Times посчитала , что данные примерно 50 млн пользователей соцсети собирались незаконно , после чего акции FB просели , а 20 марта 2018 года группа инвесторов Facebook подала судебный иск к соцсети — якобы Facebook нарушил правила защиты личной информации , а также « делал заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления», что привело к инвесторов к финансовым потерям.

Возможно, что сегодняшняя MRG не только перепродаёт собственные знания о пользователях НБКИ или «Сбербанку», но и помогает финансистам обрабатывать их данные. Так в сентябре 2017 MRG рассказала об исследовании психотипа пользователей банковских услуг. Холдинг и его партнёр Frank RG изучили данные о 20 млн. интернет-пользователях, они же оказались потребителями таких банковских продуктов, как кредит наличными, ипотека и автокредит.