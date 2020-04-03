В России приостановили работу 37% торговых точек, в Москве -- 73%, в Санкт-Петербурге 58% с февраля по 30 марта 2020 года, посчитал оператор онлайн-касс «Эвотор» на основе данных по 620 тыс. касс.

По России в целом закрылись 85% магазинов одежды, 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники, 71% фитнес-центров, 65% гостиниц, 65% столовых и 42% кафе и ресторанов

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Среди имевших право продолжать работу супер-и мини-маркетов и зоомагазинов 25% закрылись из-за недостатка покупателей и проблем с поставками. Не изменилось количество работающих алкомаркетов.

Оборот и средний чек в «Эвоторе» померяли за март. У алкомаркетов оборот вырос на 15%, а средний чек упал на 2%. Чек не вырос ни у одной из измеренных ниш, а оборот увеличился у алкоголя, табака, медицинских и спортивных товаров, продуктов. Фитнес сильнее всех пострадал по деньгам: чек упал на 95%, оборот на 73%. Салоны красоты потеряли 91% и 85% соответственно. Люди переходят на более дешёвые сигареты и продукты.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сказал «Ведомостям», после снятия карантинных мер могут не открыться до 90% кафе и ресторанов в России. Доставка плохо компенсирует потери из-за карантина.