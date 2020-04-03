Яндекс конвертирует пользователей поиска в аудиторию своих «соцсетей»


В выдаче Яндекса по некоторым запросам стали появляться информационные блоки с возможностью подписаться на «тему» запроса. Как удалось понять редакции, это подписка на всю экосистему Яндекса -- на тэг в Яндекс.Кью, плюс поведенческие сигналы Новостям, Районам или другим сервисам об интересе к данной тематике. В случае поиска по исполнителям иногда можно подписаться на их канал в Эфире.

Безымянный

У некоторых запросов в блоке подписки есть кнопка «Перейти», по которой открывается блок с «историями», у некоторых нет. Если для запроса актуальны картинки, может быть кнопка добавления в «наш ответ Pinterest» -- Яндекс.Коллекции.

грозный

«Вопросы» и «Районы» -- самые актуальные инициативы Яндекса, близкие к социальным сетям, где компания стимулирует взаимодействие между пользователями и генерацию ими контента с типичными для соцсетей функциями типа лайков и комментариев. Эти сервисы последнее время ярко видны в поисковой выдаче по самым разным запросам. В том числе связанным с коронавирусом, и даже тогда, когда по ссылке ответа на заданный вопрос не содержится, или есть более солидные источники.

ковид

Находящаяся на первом месте ссылка ведёт на другой вопрос. Получают свою долю коронавирусного трафика и «Районы»:

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