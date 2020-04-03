В выдаче Яндекса по некоторым запросам стали появляться информационные блоки с возможностью подписаться на «тему» запроса. Как удалось понять редакции, это подписка на всю экосистему Яндекса -- на тэг в Яндекс.Кью, плюс поведенческие сигналы Новостям, Районам или другим сервисам об интересе к данной тематике. В случае поиска по исполнителям иногда можно подписаться на их канал в Эфире.

У некоторых запросов в блоке подписки есть кнопка «Перейти», по которой открывается блок с «историями», у некоторых нет. Если для запроса актуальны картинки, может быть кнопка добавления в «наш ответ Pinterest» -- Яндекс.Коллекции.

«Вопросы» и «Районы» -- самые актуальные инициативы Яндекса, близкие к социальным сетям, где компания стимулирует взаимодействие между пользователями и генерацию ими контента с типичными для соцсетей функциями типа лайков и комментариев. Эти сервисы последнее время ярко видны в поисковой выдаче по самым разным запросам. В том числе связанным с коронавирусом, и даже тогда, когда по ссылке ответа на заданный вопрос не содержится, или есть более солидные источники.

Находящаяся на первом месте ссылка ведёт на другой вопрос. Получают свою долю коронавирусного трафика и «Районы»: