Qrator Labs рассказали, как крупнейший российский интернет-провайдер Ростелеком 1 апреля 2020 года, ошибкой в конфигурациях сети, развалил маршруты между Akamai, Cloudflare, Hetzner, Digital Ocean, Amazon AWS — крупнейшими облачными провайдерами мира.

«Ошибка, которую допустил Ростелеком, отлично иллюстрирует насколько хрупкой сущностью является стандартизированная IETF BGP-маршрутизация и, особенно — в такие стрессовые с точки зрения роста объема трафика времена, как сейчас». «[Она] была настолько серьезной, что почти все Tier-1 операторы были задеты аномалией. […] Интернет моргнул».

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