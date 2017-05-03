«Ростелеком» расширит систему фильтрации трафика, которая блокирует доступ к страницам с запрещенной информацией. В данных закупки, кроме реестра запрещенных сайтов, — свой список «Ростелекома», куда сайты заносят «вручную на основании различных критериев». Известно, что компания приобретет программно-аппаратный комплекс за 25,8 млн рублей у единственного поставщика — Inline Technologies Group. Об этом пишут «Ведомости».