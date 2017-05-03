Mail.Ru Group сообщила о приобретении одного из крупнейших российских сайтов объявлений о продаже автомобилей Am.ru у Rambler&Сo. Сумма сделки составит $10 млн денежными средствами. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале мая.

Автомобильный classified — один из самых крупных онлайн-рынков, который стабильно растет во всем мире. Приобретение Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю этого рынка, используя накопленные нами ресурсы и опыт, и сделать проект еще успешнее. Am.ru обладает существенной синергией с «Юлой», и мы планируем полностью интегрировать проекты, — сказал Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Group.

В декабре 2016 года Mail.ru Group фактически закрыла собственный автомобильный классифайд cars.mail.ru. Сайт больше не предлагает купить или продать свой автомобиль и лишь пересылает посетителей бывшего сервиса объявлений в подраздел соседнего медийного проекта — в каталог с формальными описаниями существующих в мире автомобилей.

Rambler&Сo купил Am.ru всего год назад у кипрской компании Mobiliara Enterprises Ltd. До покупки ресурса «Рамблером» он находился не в лучшем состоянии. В конце сентября 2014 года в am.ru прошли массовые увольнения, было уволено около 100 человек, сайт был переведен в режим эксплуатационного существования. В июле 2015 года управляющий am.ru Олег Голубцов возглавил подразделение, управляющее автомобильными сервисами Rambler&Сo.

В «Рамблере» утверждают, что изначально рассматривали возможность продать портал после того, как наведут в нем порядок.

Продажа актива Am.ru — это отличный пример реализации инвестиционной стратегии Rambler&Co, заявленной в 2015 году — инвестиции и развитие стартапов по принципу венчурного финансирования на ранних этапах для дальнейшей продажи или частичной продажи заинтересованным инвесторам/индустриальными игрокам. Мы приобрели проект am.ru полтора года назад, проинвестировали в построение новой команды под руководством создателя проекта, активно маркетировали проект на ресурсах Rambler&Co и внешних площадках, что позволило сделать актив максимально привлекательным для игроков индустрии в качестве платформы автомобильного classified, — сказал Рафаэль Абрамян COO Rambler&Co.

Команда Am.ru перейдет в Mail.ru Group, сказали в «Рамблере». До сделки 100% Am.ru принадлежало Rambler&Сo. Команда Am.ru в том числе Олег Голубцов также занималась перезапуском проекта «Рамблер Недвижимость», в «Рамблере» не комментируют, что будет с проектом после перехода команды Am.ru к конкуренту.

Покупка Am.ru — вторая сделка Mail.ru Group, объявленная на этой неделе. Ранее холдинг приобрёл второго по величине игрока рынка доставки еды в России — компанию ZakaZaka.