Услугой MNP (mobile number portability — смена оператора без замены номера) воспользовались 5,6 млн россиян за три года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС). Так, перенесенные номера составляют более 2% от всех активных sim-карт в стране. Когда услуга только стала доступной, в ЦНИИСе рассчитывали, что возможностью воспользуется примерно 3% от общего количества абонентов и предполагали, что на прогнозный показатель ЦНИИС выйдет к 2016 году.