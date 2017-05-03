Гендиректор «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков обратил внимание на рекламу пакета услуг для бизнеса, которую рассылает «Вымпелком». Оператор связи предлагает своим клиентам комплексное решение, в которое помимо связи включены услуги облачной ATC, функции CRM по модели SaaS и другие опции. Рыжиков считает, что некорректно сравнивать оператора для которого CRM и другое B2B-ПО являются побочным бизнесом, и профильных игроков, которые, наоборот, не торгуют услугами связи.
Теперь я знаю, хуже заказной статьи, и даже хуже независимого обзора может быть … только сравнение с конкурентами, которое #билайн рассылает своим клиентам
Mikhail Tokovinin, а ты чего это интернет не даешь людям? Мы вот даём по 500 рублей.
На самом деле, это сравнение не фейк только про колонку с МангоОфис, что выдает реального конкурента Билайна, а все остальные участники работают статистами.
Так держать #БилайнБизнес !
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