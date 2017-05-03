В 2016 году продажи цифровой музыки впервые заняли больше половины всего музыкального рынка России — их доля составила 56% ($35,5 млн). В это время продажи во всех сегментах, кроме цифрового, снижались. Самым растущим сегментом в прошлом году оказался стриминг. Целый сегмент digital вырос на 29%, а доходы от стриминга более чем удвоились — с $10,37 млн в 2015 году до $23,67 млн в 2016 году. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Об этом сообщили «Ведомости».