Сервис по изучению английского языка Lingualeo выйдет на рынки Испании и испаноязычной Латинской Америки. Об этом «Роем!» сообщили представители компании. Сейчас площадка, где зарегистрировано 16 млн человек, локализована для турецкоговорящего, португалоговорящего и испаноговорящего рынков. LinguaLeo, портфельная компания Runa Capital, объявила экспансию и перевод сервиса на 53 новых языка в конце января 2014 года. 3 года назад у службы было 7 млн. зарегистрированных пользователей и запущенный LinguaLeo в Бразилии — однако государственный язык в этом крупнейшем государстве Латинской Америки, не испанский, а португальский.

«До конца года мы планируем получить более 330 тысяч регистраций и заработать свой первый миллион рублей в [испаноговорящей] локали», — рассказала генеральный директор Lingualeo Ирина Шашкина.

Решение о локализации сервиса в испаноязычных странах компания повторно проговорила в 2015 году, когда вышла на окупаемость, а в 2016 году Lingualeo начал тестировать там продукт. Представители сервиса сделали ставку на стратегию Mobile First, так как по результатам теста выяснилось, что web-версию используют только 12% в Испании и 1% в Латинской Америке.

По результатам международных исследований, рынок онлайн-образования в Латинской Америке составлял $1,8 млрд в 2016 году. В среднем рынок растет на 14% каждый год. По оценке Lingualeo, в 2016 году рынок обучения английскому онлайн составил примерно $230 млн.

По итогам 2016 года выручка компании выросла на 19% благодаря мобильной стратегии и реструктуризации продукта. Как сообщила Шашкина в начале года, стратегия Mobile First «принесла свои первые плоды». Также гендиректор добавила, что в течение 2016-ого основная разработка велась для платформы iOS, и в компании уже видели качественный рост выручки в этом сегменте. «Доход через мобильное приложение прирастает быстрее веба», — отметила Шашкина.