Фонд UFG Private Equity, известный своими вложениями в «Яндекс» и телеком-компанию «Русские Башни», объединяет двух крупных игроков российского рынка такси-агрегаторов — RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi). UFG Private Equity, ранее инвестировавшая в Fasten, стала инвестором сделки и основным акционером новой компании, более подробно детали объединения не раскрываются.

Стороны сообщают, что в рамках соглашения была создана единая акционерная структура, под началом которой были объединены штаты двух компаний, технологии, программные комплексы и прочее. По словам партнера UFG Private Equity Артура Акопьяна, его фонд вложил в проект меньше $100 млн; сейчас планируется новый раунд акционерного финансирования на сумму до $200 млн.

Как отметил представитель Fasten, в компании рассчитывают, что объединение позволит новому игроку войти в мировой топ-5 по количеству заказов в сутки среди приложений для поездок по требованию. В компании говорят, что крупнейшими по этому показателю в мире являются сервисы Didi (Китай), Uber (США), Ola (Индия) и GrabTaxi (Сингапур). Созданная в результате сделки компания будет обрабатывать около 1,5 млн заказов в сутки.

Российский рынок такси-сервисов находится в стадии формирования и крупнейшим игрокам нужны значительные средства на то, чтобы увеличить, или хотя бы сохранить свою долю на рынке. Так крупнейший национальный игрок Яндекс.Такси ищет покупателя на долю в компании, рассчитывая выручить за нее $150−200 млн. В компании признают сам факт поиска инвестора, но не обсуждают подробности по некоторым данным, войти в долю в такси-сервисе предлагалось Сбербанку.