Сбербанк прокредитует покупку машин для Gett, потенциальный объем кредитов — $1,5 млрд


Сбербанк может кредитовать покупку новых автомобилей водителями Gett, сказал основатель Gett Дэйв Вайсэр газете РБК. В конце ноября 2016 года Gett получил от Сбербанка семилетний венчурный кредит на $100 млн с опционом на свои акции. Также две компании заключили договор о стратегическом сотрудничестве.

Наше стратегическое с концерном Volkswagen предусматривает совместную программу лизинга автомобилей для партнеров сервиса на выгодных условиях. Теперь же благодаря партнерству с группой Сбербанк мы могли бы помогать нашим водителям в получении кредита на машины по этой программе. Речь идет о потенциально интересном для банка портфеле: 100 тыс. автомобилей — это около $1,5 млрд, но по одиночке с такими заемщиками банкам сейчас неинтересно работать, — отметил основатель Gett.

Приехали: Gett и Сбербанк раскрыли условия сотрудничества

В конце ноября 2016 года Gett получил от Сбербанка семилетний венчурный кредит на $100 млн. Вице-президент Sberbank CIB Оскар Рацин и основатель Gett Дэйв Вайсэр раскрыли РБК подробности этой сделки и детали сотрудничества двух компаний

Выбор редакции

Добавить 1 комментарий

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Ага, запомните этот твит, что называется
    Через полгода, когда будете вызывать таксистов, поспрашивайте их, пытались ли они взять через Сбер машину
    Гарантирую — узнаете правду жизни.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое