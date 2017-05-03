Сбербанк может кредитовать покупку новых автомобилей водителями Gett, сказал основатель Gett Дэйв Вайсэр газете РБК. В конце ноября 2016 года Gett получил от Сбербанка семилетний венчурный кредит на $100 млн с опционом на свои акции. Также две компании заключили договор о стратегическом сотрудничестве.

Наше стратегическое с концерном Volkswagen предусматривает совместную программу лизинга автомобилей для партнеров сервиса на выгодных условиях. Теперь же благодаря партнерству с группой Сбербанк мы могли бы помогать нашим водителям в получении кредита на машины по этой программе. Речь идет о потенциально интересном для банка портфеле: 100 тыс. автомобилей — это около $1,5 млрд, но по одиночке с такими заемщиками банкам сейчас неинтересно работать, — отметил основатель Gett.