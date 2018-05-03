Владимир Зыков, знаменитый в прошлом журналист «Известий» и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров сейчас, рассказал, что в администрации президента обсудили блокировку интернета. В частности представители it-рынка Олег Бунин («Онтико», один из пионеров Рунета), Сергей Кравцов (OMMG Technology) и другие предложили создать так называемые «белые списки». Внесённые в них сервисы не будут блокироваться при массовых блокировках, подобных блокировкам в попытке перекрыть доступ из Рунета к запрещённым Telegram или Zello. Для противодействия крамольным мессенджерам Роскомнадзор вносил в «выгрузку» на блокировку миллионы ip адресов хостинговых площадок Google, Amazon и других. Позднее под краткую блокировку попали даже «Яндекс», соцсети Mail.ru Group «Одноклассники» и «ВКонтакте», Liveinternet и другие крупнейшие россияне в онлайне. Краткий блок заставил «Яндекс», Mail.ru заговорить о разрушении Рунета (блокировку Google/Amazon они в публичном поле проигнорировали). В 2017-м Роскомнадзор уже эксперементировал с «белыми списками» по собственной инициативе, но быстро их отозвал. Ответственности за неправомочные блокировки в России нет.
Один из инициаторов морального давления на РКН и создатель индикатора «ковровых блокировок» Филипп Кулин лапидарно прокомментировал идею «белых списков»:
Их можно запустить не внутри кабинета только во сне.
Впервые Роскомнадзор сделал «белый список» для провайдеров, чтобы они не блокировали «Яндекс», Google и Mail.ru, в июне 2017 года. Затем ведомство переложило на операторов вину за ненужные блокировки разрешённых сайтов, а через неделю отменило действие «белых списков» для некоторых провайдеров. В сентябре 2017 глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев рассказал, что Роскомнадзор отказался от «белых списков» сайтов, так как ведомство придумало, как исключить блокировку законопослушных сайтов без использования механизма «белых списков». Весной 2018 года подтверждение этому утверждению найти стало сложнее, так как после попытки заблокировать Telegram, мессенджер продолжил работу, однако проблемы с доступом появились совсем у других сайтов и сервисов, например хостящихся на Amazon.
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За что и люблю нашу страну. У нас все инициативы правительств только по просьбам трудящихся….
Скоро будет «всем пацанам надеть намордники и радоваться.» под бодрые аплодисменты и «по многочисленным просьбам трудящихся»
В белый список надо добавить все Российские IP-адреса (как определить российский IP-адрес или нет — отдельная тема). Владельцев и пользователей таких IP-адресов легче всего найти, привлечь к ответственности, заставить устранить нарушения.
Согласен. Проблемы с выявлением Российских ИП и нет. Пишете заявление и лично приносите его в местное ФСБ: в письменном виде в трёх экземплярах с фотографиями, отпечатками пальцев и ключами шифрования. Вот заживем
>В белый список надо добавить все Российские IP-адреса
По моему проще весь иностранный трафик гнать только через точки обмена принадлежащим гос. компаниям типа ростелекома.
Тогда белые списки не понадобятся, провайдеры выдохнут, рунет станет стабильным и более быстрым.
Все-таки это не шутка, каждый запрос по списку проверять, чем дальше, тем списки будут больше, скорость рунета меньше.
Архиважно чтобы списки были на блокчейне, а вход в список сервисов первого сорта был платным. Например у кого-то есть только 1 ip-адрес, с него 100 рублей. У Amazon — 50 млн ip-адресов. С них 5000 миллионов рублей. Всё честно. Деньги может собирать всё тот же «Ревизор», почему нет.
Фактически каждый запрос по списку не проверяют. На фильтрующее оборудование посредством маршрутизации загоняются только запросы к определенным IP-адресам и только такие запросы рассматриваются «под луппой».
>>рунет станет стабильным и более быстрым
Эдак и китайский трафик прикроют-чем будут торговать магазины запчастей, георгиевскими ленточками? Нет-их вроде тоже в Китае производят
кто нам мешает, тот нам и поможет!