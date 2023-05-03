По итогам 2022 года банки Wildberries, Яндекса и Ozon показали убытки, заметили в "Коммерсанте". Показатели таких банков как части экосистемы отражают рост бизнеса и операционных расходов.

При этом убыток Яндекс.Банка составил почти 608 млн рублей, а Вайлдберриз-банка — почти 9 млн руб. В Яндексе заявили, что собираются и впредь инвестировать в дальнейший рост.

Озон-банк ушел в минус на 196,3 млн руб. Впрочем, у Ozon два банка, и

большая часть операций осуществлялась на базе Еком-банка с универсальной банковской лицензией, созданного в марте 2022 года, подчеркивает CFO Ozon Fintech Виктор Танцырев: «Прибыль Еком-банка за неполный 2022 год составила более 1,4 млрд руб., а аудитория нашего финтех-продукта "Ozon Карты" по итогам 2022 года достигла 16 млн человек, почти половина активной аудитории маркетплейса».

В Widberries традиционно не ответили на запрос "Коммерсанта" о комментарии.

Банк нужен маркетплейсу для синергии: покупатели магазинов становятся аудиторией банковских услуг, а маркетплейсы с помощью банков предлагают кредиты, рассрочки, кэшбэк и другие возможности, расширяющие потребительский потенциал.