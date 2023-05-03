Венчурным инвестициям в стране мешают регуляторные барьеры, их надо сократить, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов. Он заявил, что министерство с начала года начало увеличивать доступность внешнего финансирования.
- «Направление, которое мы начали с начала года "раскатывать", – это доступность, прежде всего, внешнего финансирования. Гранты – это, конечно, хорошо, но все мы понимаем, что всем не хватит».
- "Гранты являются «достаточно точечной мерой поддержки» ИТ-компании на определенном этапе".
- «Конечно же, мы должны формировать полноценный рынок привлечения внешнего финансирования – венчурного».
- В России есть большое число регуляторных барьеров в развитии венчура, сказал Шадаев, не назвав, впрочем, конкретные препоны.
- «Но очевидно, что деньги в экономике есть».
- «Мы сейчас вместе с отраслью сводим предложения, какие нам нужно снять барьеры для того, чтобы можно было с рынка привлекать [средства] в развитие ИТ-компаний, ИТ-продуктов на стадиях развития».
«Гранты – это хорошо, но мы понимаем с вами, что наша экономика в любом случае дальше будет переживать нелегкие времена. И конечно, нам нужно, чтобы возникли рыночные финансовые институты, рыночные игроки, которые будут, в общем, привлекать, инвестировать в ИТ-компании».
Наталья Касперская, глава InfoWatch, считает, что гранты могут быть предпочтительнее венчурных инвестиций. Они могут точечно поддержать проекты, которые способствуют развитию IT-отрасли в целом, а венчурный инвестор покупает компанию или долю в ней.
Отечественный венчурный рынок находится не в самой лучшей стадии, отметил в своем докладе на заседании АРПП директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. «Российский рынок инвестиций в прошлом году упал примерно в десять раз по сравнению с 2021 г. То есть фактически его нет, осталось очень мало компаний, которые инвестируют, большая часть инвесторов перестала инвестировать в Россию, просто замерла в надежде, чем это все завершится», – отметил Варламов. По его словам, на фоне геополитической ситуации сократился не только российский венчурный рынок, но и мировой. Сокращение последнего эксперт оценил в два раза.
«В 2022 г. объем венчурных инвестиций в российские стартапы достиг исторического минимума за последние семь лет.
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