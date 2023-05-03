Венчурным инвестициям в стране мешают регуляторные барьеры, их надо сократить, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов. Он заявил, что министерство с начала года начало увеличивать доступность внешнего финансирования.

«Направление, которое мы начали с начала года "раскатывать", – это доступность, прежде всего, внешнего финансирования. Гранты – это, конечно, хорошо, но все мы понимаем, что всем не хватит».

"Гранты являются «достаточно точечной мерой поддержки» ИТ-компании на определенном этапе".

«Конечно же, мы должны формировать полноценный рынок привлечения внешнего финансирования – венчурного».

В России есть большое число регуляторных барьеров в развитии венчура, сказал Шадаев, не назвав, впрочем, конкретные препоны.

«Но очевидно, что деньги в экономике есть».

«Мы сейчас вместе с отраслью сводим предложения, какие нам нужно снять барьеры для того, чтобы можно было с рынка привлекать [средства] в развитие ИТ-компаний, ИТ-продуктов на стадиях развития». «Гранты – это хорошо, но мы понимаем с вами, что наша экономика в любом случае дальше будет переживать нелегкие времена. И конечно, нам нужно, чтобы возникли рыночные финансовые институты, рыночные игроки, которые будут, в общем, привлекать, инвестировать в ИТ-компании».

Наталья Касперская, глава InfoWatch, считает, что гранты могут быть предпочтительнее венчурных инвестиций. Они могут точечно поддержать проекты, которые способствуют развитию IT-отрасли в целом, а венчурный инвестор покупает компанию или долю в ней.