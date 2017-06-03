В The New York Times рассказали, как приложение Yik Yak стало ассоциироваться с издевательствами, дискриминацией, угрозами и вооруженным насилием. «Роем!» публикует перевод при поддержке онлайн-школы английского языка EnglishDom. Читателям «Роем!» EnglishDom дарит бесплатную годовую подписку на сервис → подписаться.

В этом месяце две феминистские группы и несколько бывших студентов подали федеральную жалобу, обвиняя Университет Мари Вашингтон в Штате Вирджиния и его бывшего Президента Ричарда Хёрли в неспособности защитить женщин-истцов от кибер-домогательств и угрозы физического и сексуального насилия во время их обучения в университете.

На какой платформе это всё произошло? Yik Yak - это ныне несуществующее, локализованное, анонимное приложение для обмена сообщениями, которое основали Тайлер Дролл и Брукс Баффингтон, два студента Университета Фурман в Южной в Каролине в 2013 году. Вскоре данное приложение стало ассоциироваться с издевательствами, дискриминационными речами, угрозами взрыва бомб и вооруженного насилия.

«Именно отсутствие ответной реакции и неспособность контролировать эти разжигающие ненависть речи способствовали тому, что происходило в этом приложении», - сказала Дебра Катц, одна из адвокатов, которые подали жалобу на Университет Мари Вашингтон, расположенный в г. Фредериксбург и Мистера Хёрли, в Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния.

В ответ на иск, по словам Дебры Катц, Университет заявил, что в нём не содержалось «никаких новых обвинений», и что Университет работал и будет работать над созданием безопасной и защищённой среды для кампуса, и над решением проблемы сексуального насилия». От адвоката мистера Хёрли не поступало никаких заявлений. Иск стал последним поворотом на тернистом, коротком жизненном пути мессенджера.

В марте 2014 года школа Массачусетса была эвакуирована дважды после сообщений Yik Yak о заложенной в здании бомбе, и в этом же месяце Старшая Школа в Калифорнии была оцеплена по той же причине.

В октябре 2014 года Джордан Симан, студент Колледжа Миддлбери в Штате Вермонт опубликовала заявление о том, что в этом приложении она стала мишенью из-за своего веса. «Я чувствую себя незащищённой, преданной и главное – униженной», - написала она.

В следующем месяце две другие Старшие Школы в Калифорнии были оцеплены после сигналов об угрозах насилия, а в Мичигане полиция арестовала Мэтью Маллена, чей пост в Yik Yak содержал в себе угрозы стрельбы. Впоследствии мистер Маллен был приговорён к 2 годам условно, также его обязали выплатить штраф в размере $800 в качестве компенсации за расследование.

В Университете штата Миссури, полиция университета арестовала Хантера М. Парка, обвинив его в том, что он угрожал насилием афроамериканским студентам на Yik Yak. Мистер Парк был приговорён к 3 годам условно и 5 годам испытательного срока, после того, как была доказана его причастность к террористическим угрозам. Бывшая студентка технического Университета Вирджинии была признана виновной в использовании приложения с целью угроз повторения перестрелки 2007 года, в которой погибли 32 человека.

Пиковая точка для Yik Yak наступила в 2014 году, когда его учредители получили $73 млн в виде венчурного финансирования. Согласно данным компании App Annie, которая отслеживает показатели приложений, в сентябре 2014 приложение Yik Yak загрузили 1.8 млн раз, показатели оставались столь высокими в течение нескольких месяцев. Но в начале 2015 года начался спад, и к сентябрю 2016 года количество загрузок Yik Yak составило всего 125 000.

(На фото слева — Тайлер Дролл, справа — Брукс Баффингтон, создатели Yik Yak. Они запустили его во время обучения в колледже в 2013 году. Некогда очень популярное приложение прошло тернистый путь к забвению.)

В конце того же года г-н Дролл и г-н Баффингтон уволили 60 процентов своих сотрудников, а в прошлом месяце они прекратили свою работу, продав мобильной платёжной компании Square Inc за $1 млн интеллектуальную собственность и контракты сотрудников. Несколько месяцев назад в iTunes и Google Play Store появился мессенджер Hive. Hive - это приложение для обмена сообщениями в колледже, цветовая гамма которого была подобна цветовой гамме Yik Yak, с изображением мистера Баффингтона на одном из скриншотов. Пока неясно, это была попытка возвращение под «зонтик» Yik Yak или же посторонний проект, но он больше не доступен.

По-видимому, проблемы с имиджем Yik Yak появились из-за его акцента на анонимные сообщения, и некоторые решения данной проблемы могли привести к сокращению расистского, сексистского, агрессивного или угрожающего языка. Приложение контролировалось сообществом, что означает, что пользователи могли голосовать за сообщение, которое они считали вульгарным или оскорбительным, и если сообщение получало достаточное количество отрицательных отзывов, его удаляли.

Но политика конфиденциальности приложения не позволяла учреждениям идентифицировать пользователей, которые представляли собой угрозу, без предоставления приказа в суденбном порядке или ордера на обыск, или экстренного запроса от сотрудников правоохранительных органов с неопровержимым доказательством неминуемой опасности.

Хотя ни Yik Yak, ни его создатели не были названы подсудимыми в иске против Университета Мари Вашингтон и мистера Хёрли, роль приложения всё же была центральной. Его имя упоминается 51 раз в 35-страничной жалобе, в которой излагаются случаи, когда члены группы «Объединенных Феминисток» стали мишенью на Yik Yak после их высказываний против греческой жизни в университетском городке, что было связано с закрытием команды регби, некоторые из членов которой спели песню, «призывающую к насилию в отношении женщин, включая изнасилование и некрофилию» на вечеринке, согласно жалобе.

Сообщения, которые появлялись на Yik Yak, унижали и угрожали самым заметным членам феминистской группы. Некоторые из худших сообщений перечислены в жалобе: «Собираемся привязать этих феминисток к батареям и изнасиловать их в рот», «Можем ли мы усыпить того, из-за кого это произошло?».

Келли Мусик, одна из истцов, окончивший Университет в 2015 году, сказала: «Были дни, когда я не могла отвести взгляд от своего телефона, потому что друг или кто-то, кого я знала, пришлет мне скриншот угрожающего или преследующего сообщения с Yik Yak. Мы не обвиняем приложение само по себе. Это был лишь инструмент. Инструменты могут использоваться любым способом».

Но группа обратилась к Университету с просьбой, чтобы Yik Yak установил виртуальный забор вокруг своего кампуса с целью отключить приложение. После критики со стороны родителей и педагогов, Yik Yak начал использовать одно из решений данной проблемы в марте 2014 года в школах Чикаго, и это решение постепенно дошло и до средних школ по всей стране.

«Есть родители, которые говорят, что их 9-летнему ребёнку угрожали и преследовали на приложении», - сказал Росс Эллис, основатель и исполнительный директор Stomp Out Bullying. «Дети впадают в истерику, когда люди пишут свои гадкие комментарии. Их мозги недостаточно зрелые, чтобы справиться с этим».

Администрация университета, ссылаясь на вопросы материально-технического обеспечения и первую поправку, отказалась. В результате чего, группа попросила запретить Yik Yak в сети Wi-Fi Университета; этот жест в основном был символическим, учитывая, что студенты по-прежнему имели доступ к приложению под своими персональными данными. Университет снова отказал.

«Это было тем, что мы совершенно не контролировали», - сказала Анна Биллингсли, заместитель вице-президента по университетским отношениям. «Мы не могли удалять записи и посты на Yik Yak». Она сказала, что университет обеспечил защиту со стороны полиции для студенческого городка, и предложил студентам связываться с Yik Yak и отделом Title IX в университете.

«Они сказали нам сообщать обо всех грубостях и угрозах с приложения напрямую Yik Yak, и если Yik Yak сочтёт их достоверными, тогда они ответят; но это не может быть применимо к угрозам насилия в кампусе», - сказала мисс Мусик. «Когда возникали угрозы бомбы или оружия, другие школы не говорили: «Сообщите об этом Yik Yak, и они разберутся с этим».

Пытаясь отреагировать на жалобы на свой продукт, Yik Yak создал гео-ограждения и добавил фильтры, которые распознавали определенные ключевые слова (такие, как «бомба») и спрашивали пользователей, хотят ли они продолжить сообщение, предлагая: «Жми на тормоз, этот Yik Yak может содержать угрожающий язык. Теперь это, вероятно, нестрашно, и вы, вероятно, прекрасный человек, но просто знайте, что Yik Yak и правоохранительные органы серьезно относятся к угрозам. Значит, ты говоришь нам, что Yak - это круто?».

Но мало что изменилось, и студенты в школах и университетах по всей стране начали сопростивляться. Колледж штата Айдахо попросил, чтобы Yik Yak создал гео-ограждение вокруг их университетского городока, а студенческое правительство Университета Эмори в штате Джорджия в своей официальной резолюции осудили данное приложение. Студенты из Университета Клемсона в Южной Каролине потребовали, чтобы Университет запретил данное приложение после потока расистских сообщений, но безуспешно.

Также в Университете Мари Вашингтон мисс Мусик и ее одноклассники обратились к мисс Катц с просьбой подать жалобу в Департамент образования. Его управление гражданских прав открыло расследование, но до принятия решения в Белом доме произошли изменения, и многие сотрудники офиса ушли. Поэтому женщины отправились в районный суд.

Yik Yak постарался внедрить дальнейшие превентивные меры в 2016 году, разрешив пользователям иметь свои странички, а затем и требуя их. Некоторое время спустя, авторизация на сайте стала снова необязательной.

Несмотря на все усилия, к марту того года, примерно через два с половиной года после того, как приложение закрыло поток финансирования, который привлек миллионы венчурного капитала, его активные пользователи старше 18 лет сократились до 264 000 человек. Это значительный спад в сравнении с 1,9 млн в ноябре 2014, согласно данным comScore.

Неужели Yik Yak был настолько плох? Исследование в MIT Media Lab, которое сравнило его с Твиттером, показало, что сообщения на анонимной платформе содержали больше вульгарных слов в незначительной мере. Разница была менее 1 процента. «Мы счиатем, что на анонимных платформах пользователи лишь немного чаще используют вульгарный язык, чем на публичных, а когда они это делают, это неприемлемо и приводит к отрицательным отзывам», - пишут авторы.

Морган Хайнс, которая приступает к четвертому году обучения в Северо-Восточном университете в Бостоне этой осенью, никогда не сталкивалась с гадостью на Yik Yak. «Я считала, что это было смешно», - сказала она. «Это только сплотило и укрепило дружбу между учениками. Случались редкие споры, такие, как крики в библиоете или же или пожарная тревога в 4 часа ночи».

Но мисс Хайнс критиковала гиперлокализацию Yik Yak. «Yik Yak был для малых групп людей в университетском городке», - сказала она. «Если пожарная тревога возникала в 4 часа ночи, то о ней знали только в вашем здании, никто не поставит Вам лайк».

Именно гиперлокализация заставила особенно беспокоиться о случаях преследования. Мисс Мусик, одна из истцов, сказала: «С Yik Yak, в глубине души, вы знаете, что они не со всего мира или других частей государства, они находятся прямо рядом с Вами, в вашем классе, в Вашей столовой. В кампусе всего 4500 студентов, это довольно маленькая группа людей. Это не какой-то жуткий парень в подвале своей мамы в Индиане».

В конце концов, возможно, именно этот аспект приложения, действительно, и повлиял на всю ситуацию. Даниэль Левитас, старший вице-президент по исследованиям в компании App Annie, отметила, что жёлтая пресса не обязательно будет переоценивать популярность приложения. Но, по ее словам, если приложение не может предложить чего-то устойчивого и постоянного, то уйдёт.

В этом случае кажется, что присутствие на Yik Yak может быть опасным. Когда мисс Хайнс поехала домой в Кентукки после ее первого года обучения, она забыла о приложении. «Я больше не была в кампусе и больше не была с моими друзьями», - сказала она. И на северо-востоке «никто не был в кампусе, чтобы прокомментировать что-нибудь». Она добавила: «Это приложение просто потеряло для меня значение».