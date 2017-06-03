Закон, запрещающий работать на территории России профессиональным водителям, имеющим лишь иностранные права, вступил в силу в прошлый четверг. Как сообщали ранее представители ГИБДД России, законом предусмотрено, что контроль за выполнением запрета лежит на работодателях. Многие таксопарки уже столкнулись с необходимостью поиска замены водителям-гастарбайтерам. Крупнейшие такси-сервисы утверждают, что среди их водителей таких оказалось не так уж много и бизнесу компаний ничего не угрожает.

В некоторых городах России у таксопарков, с которыми сотрудничает сервис «Максим», есть водители с иностранными правами. Это характерно, например, для Дальнего Востока, но не для центральной части России. Наши партнеры должны прекратить сотрудничество с такими водителями и отправить их за получением водительских удостоверений российского образца. Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект о переносе срока действия поправок в закон «О безопасности дорожного движения» на один год. Рассмотрение законопроекта назначено на 17 июня этого года. Как минимум 17 дней закон, запрещающий работу водителей с иностранными водительскими удостоверениями, будет действовать. Закон может повлиять на работу тех компаний, где доля водителей с иностранными правами велика. На работу сервиса закон не повлияет, так как доля таких водителей очень маленькая, — сказала представитель сервиса заказа такси «Максим» Мария Пухова.

В Uber также не видят в нововведении каких-то серьезных препятствий для бизнеса.

Водители, подключенные к платформе Uber, не являются нашими сотрудниками. В России Uber сотрудничает только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, ответственность которых — работать в строгом соответствии с российским законодательством. В целом новая норма не оказала значительного влияния на наш бизнес, мы продолжаем активно работать и развиваться, — сказала Ирина Гущина, директор по коммуникациям Uber в России и СНГ.

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