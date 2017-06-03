Навальный рассказал , что сейчас очень хорошее время для журналиста и журналистики:

«Именно в России. Цензура всё давит, верно. Но она же и порождает миллионы людей, которые очень нуждаются в правдивой информации. Это резко повышает востребованность того журналиста, который умеет работать и не ленится […]

Конечно, если вы главред или издатель СМИ, если вам нужно искать деньги на существование издания, то вы в аду. Я вас обнимаю и плачу вместе с вами.

[…]

Да, канал наш обгоняет по охвату многие СМИ, но тут я вовсе не радуюсь успеху канала, а скорее переживаю за низкий охват аудитории независимыми СМИ. Навальный.live это нечто созданное кустарными способами в одной из комнат ФБК людьми, которые в этом ни черта не смыслят».

Навальный привёл несколько примеров, когда возможный источник заинтересованно стоит в двух шагах от представителей прессы, но пресса его игнорирует: «Почему представитель Усманова говорит: «он не увольнял»? Это легко выяснить — вот же он, стоит в коридоре. Подойди и спроси».

В 2015 году издатель и основатель Roem.ru Юрий Синодов объяснил, что делает со СМИ дефицит ресурсов, страх получить пинок от Роскомнадзора, неумение обращаться с базами данных. И наоборот — что даёт фонду Навального пронырливость и находчивость его сотрудников, а так же их равнодушие к заведомо убыточному (для коммерческих СМИ) долгому сбору данных? Материал появился сразу после выхода популярного фильма и текстов про Юрия Чайку и его сына Артёма Чайку.

Спустя 2 года самый актуальный фильм момента структур Навального — это лента «Он вам не Димон», с упоминанием Алишера Усманова, Дмитрия Медведева и их предположительных знакомых. 31 мая судья Люблинского райсуда Москвы постановила удалить фильм из интернета и опровергнуть изложенные в нём сведения. С тех пор, за четыре дня, только на на YouTube «Он вам не Димон» собрал дополнительный миллион просмотров, и их стало 22 миллиона.

Архивная статистика: