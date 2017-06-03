С 1 июня по 15 июля поездки которые начинаются и заканчиваются в: Домодедово, Жуковском, Зеленограде, Ивантеевке, Лобне, Лыткарино, Подольске, Пушкино, Раменском, Фрязино и Щелково стоят для пассажиров 69 рублей на сервисе uberX и 169 рублей на uberKIDS. Однако для водителей действуют обычные тарифы.

Акция с фиксированными ценами для клиентов действует с 1 июня по 15 июля. Мы ожидаем, что количество заказов в указанных зонах в этот период существенно увеличится, что приведет к большему количеству поездок по пиковым расценкам. Поэтому мы рекомендуем вам выбрать ближайший для вас город и двигаться в его направлении, особенно если вы живете неподалеку.

Uber существенно расширил присутствие во всей (ранее лишь в 5 городах) Московской области в марте 2017 года. Крупнейший конкурент из знакомых по российской столице, Яндекс.Такси, подключил Подмосковье больше года назад, в апреле 2016. За пределами МКАД также работает Gett, такси «Максим» и другие. 15 мая Яндекс.Такси начали эксперимент и запустили поездки в Подмосковье от нескольких конечных станций метро по фиксированным ценам.